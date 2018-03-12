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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 39266 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 54456 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 57984 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102219 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93364 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103700 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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За неделю на Закарпатье зафиксировали 141 новый случай кори

За неделю на Закарпатье зафиксировали 141 новый случай кори

Киев  •  УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 12 марта. УНН. В течение последней недели на Закарпатье зарегистрировано 141 новый случай кори - 111 среди детей и 30 у взрослых. Об этом УНН сообщила заведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины Виктория Тимчик.

Однако, по словам В.Тимчик по сравнению с прошлой неделей количество случаев уменьшилось на 11%.

"Уменьшение случаев кори произошло за счет старших детских возрастных групп 10-14 и 15-17 лет. Уровень госпитализации держится на уровне прошлой недели и составляет 76%. Среди заболевших ни одной прививки против кори не имеют 72%, а одну прививку получили 19%", - отметила В.Тимчик.

Всего с начала 2018 года на Закарпатье зарегистрировано 1279 случаев кори, в том числе 1007 среди детей до 17 лет, что составляет 78,7% заболевших.

Как сообщал УНН, в Минздраве 6 марта сообщили, что дополнительные вакцины от кори поступили во все области.

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