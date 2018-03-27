Протягом тижня на Закарпатті з симптомами ГРВІ до лікарів звернулися понад 5 тис. осіб
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 27 березня. УНН. Протягом минулого тижня на Закарпатті із симптомами гострої респіраторної інфекції до закладів охорони здоров'я звернулося 5079 осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі Закарпатського обласного центру здоров’я.
Наразі в області інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ перевищує визначений епідемічний поріг на 1%.
“Серед осіб, що звернулися за медичною допомогою — 3253 дітей віком до 17 років (64% від усіх захворілих — на рівні попереднього тижня). Госпіталізація хворих на рівні 3,6%, медичної допомоги в умовах стаціонару отримало 183 осіб, 43% з яких становлять діти до 4 років. Вірусів грипу у лабораторно обстежених осіб не виявлено — підтверджена циркуляція РС-вірусів та вірусів парагрипу. Летальних випадків грипу не зареєстровано”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом тижня до лікарень на Закарпатті звернулися понад 5,5 тис. хворих на ГРВІ.