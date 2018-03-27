В течение недели на Закарпатье с симптомами ОРВИ к врачам обратились более 5 тыс. человек

Сейчас в области интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ превышает определенный эпидемический порог на 1%.

"Среди обратившихся за медицинской помощью - 3253 детей в возрасте до 17 лет (64% от всех заболевших - на уровне предыдущей недели). Госпитализация больных на уровне 3,6%, медицинской помощи в условиях стационара получило 183 человек, 43% из которых составляют дети до 4 лет. Вирусов гриппа в лабораторно обследованных лиц не обнаружено - подтверждена циркуляция РС-вирусов и вирусов парагриппа. Летальных случаев гриппа не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение недели в больницы на Закарпатье обратились более 5,5 тыс. больных ОРВИ.