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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 29950 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 57232 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 06:48 • 106877 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115250 просмотра

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9 марта, 17:47 • 121027 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В течение недели на Закарпатье с симптомами ОРВИ к врачам обратились более 5 тыс. человек

В течение недели на Закарпатье с симптомами ОРВИ к врачам обратились более 5 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 11412 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 27 марта. УНН. На прошлой неделе на Закарпатье с симптомами острой респираторной инфекции в учреждения здравоохранения обратилось 5079 человек. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Закарпатского областного центра здоровья.

Сейчас в области интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ превышает определенный эпидемический порог на 1%.

"Среди обратившихся за медицинской помощью - 3253 детей в возрасте до 17 лет (64% от всех заболевших - на уровне предыдущей недели). Госпитализация больных на уровне 3,6%, медицинской помощи в условиях стационара получило 183 человек, 43% из которых составляют дети до 4 лет. Вирусов гриппа в лабораторно обследованных лиц не обнаружено - подтверждена циркуляция РС-вирусов и вирусов парагриппа. Летальных случаев гриппа не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение недели в больницы на Закарпатье обратились более 5,5 тыс. больных ОРВИ.

Украинские Национальные Новости

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