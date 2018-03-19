Протягом тижня до лікарень на Закарпатті звернулися понад 5,5 тис. хворих на ГРВІ
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 19 березня. УНН. Протягом минулого тижня із симптомами гострої респіраторної інфекції до закладів охорони здоров'я області звернулося 5 640 осіб. Про це УНН повідомила завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик.
“Інтенсивний показник захворюваності перевищує визначений епідемічний поріг на 10%. Перевищені епідемічні пороги у Виноградівському, Тячівському, Хустському, Мукачівському районах та м. Мукачеві. Серед осіб, що звернулися за медичною допомогою, 3 665 дітей віком до 17 років (65% від усіх захворілих)”, — повідомляє Тимчик.
Також на Закарпатті зросла госпіталізація хворих з 3,3 до 4,3%. Медичну допомогу в умовах стаціонару отримало 239 осіб, 34% з яких становлять діти до 4 років.
Як раніше повідомляв УНН, показник захворюваності на ГРВІ на Закарпатті перевищив епідпоріг.