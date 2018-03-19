В течение недели в больницы на Закарпатье обратились более 5,5 тыс. больных ОРВИ
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 19 марта. УНН. В течение прошлой недели с симптомами острой респираторной инфекции в учреждения здравоохранения области обратилось 5640 человек. Об этом УНН сообщила заведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины Виктория Тимчик.
"Интенсивный показатель заболеваемости превышает определенный эпидемический порог на 10%. Превышены эпидемические пороги в Виноградовском, Тячевском, Хустском, Мукачевском районах и г. Мукачево. Среди обратившихся за медицинской помощью, 3665 детей в возрасте до 17 лет (65% от всех заболевших)", - сообщает Тимчик.
Также на Закарпатье выросла госпитализация больных с 3,3 до 4,3%. Медицинскую помощь в условиях стационара получило 239 человек, 34% из которых составляют дети до 4 лет.
Как ранее сообщал УНН, показатель заболеваемости ОРВИ на Закарпатье превысил эпидпорог.