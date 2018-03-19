В течение недели в больницы на Закарпатье обратились более 5,5 тыс. больных ОРВИ

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 10390 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 15390 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 61810 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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11:47 • 73189 просмотра

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Киев  •  УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 19 марта. УНН. В течение прошлой недели с симптомами острой респираторной инфекции в учреждения здравоохранения области обратилось 5640 человек. Об этом УНН сообщила заведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины Виктория Тимчик.

"Интенсивный показатель заболеваемости превышает определенный эпидемический порог на 10%. Превышены эпидемические пороги в Виноградовском, Тячевском, Хустском, Мукачевском районах и г. Мукачево. Среди обратившихся за медицинской помощью, 3665 детей в возрасте до 17 лет (65% от всех заболевших)", - сообщает Тимчик.

Также на Закарпатье выросла госпитализация больных с 3,3 до 4,3%. Медицинскую помощь в условиях стационара получило 239 человек, 34% из которых составляют дети до 4 лет.

Как ранее сообщал УННпоказатель заболеваемости ОРВИ на Закарпатье превысил эпидпорог.

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