Протягом січня-вересня 2016 року банки зменшили заборгованість перед НБУ на 13%

"Платоспроможні банки за III квартал 2016 року зменшили заборгованість перед НБУ за кредитами рефінансування на 13%“, — сказано в повідомленні.

При цьому, станом на 1 жовтня 2016 року загальний обсяг заборгованості банків перед НБУ (за даними фінансової звітності банків) становила 28,1 млрд грн, в тому числі за основною сумою кредиту — 27,8 млрд грн. Таким чином, протягом третього кварталу поточного року загальна заборгованість платоспроможних банків перед НБУ скоротилась на 4,2 млрд грн.

“Усі банки, що мають стабілізаційні кредити або кредити на підтримку ліквідності, протягом третього кварталу зменшили свою заборгованість перед НБУ. Кредити обслуговуються в робочому режимі”, — додали в НБУ.

Нагадаємо, заборгованість банків перед НБУ за основною сумою кредитів рефінансування за вісім місяців 2016 року зменшилась на 25,2% — до 74,35 млрд грн.