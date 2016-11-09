В течение января-сентября 2016 г. банки уменьшили задолженность перед НБУ на 13%

"Платежеспособным банкам за III квартал 2016 г. уменьшили задолженность перед НБУ по кредитам рефинансирования на 13%", - говорится в сообщении.

При этом, по состоянию на 1 октября 2016 г. общий объем задолженности банков перед НБУ (по данным финансовой отчетности банков) составил 28,1 млрд грн, в том числе по основной сумме кредита - 27,8 млрд грн. Таким образом, в течение третьего квартала текущего года общая задолженность платежеспособных банков перед НБУ сократилась на 4,2 млрд грн.

"Все банки, имеющие стабилизационные кредиты или кредиты на поддержание ликвидности, в течение третьего квартала уменьшили свою задолженность перед НБУ. Кредиты обслуживаются в рабочем режиме", - добавили в НБУ.

Напомним, задолженность банков перед НБУ по основной сумме кредитов рефинансирования за восемь месяцев 2016 г. уменьшилась на 25,2% - до 74,35 млрд грн.