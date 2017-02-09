Протягом року у WOG планують запустити в роботу не менше 32 нових газових модулів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У 2017 році компанія WOG планує встановити щонайменше 32 нових газових модулів і таким чином розшити власну мережу майже до 300 точок продажу скрапленого газу, передає УНН з посиланням на прес – службу компанії WOG.
“Станом на сьогодні у мережі АЗК WOG працюють 262 газових модулів. У 2015 році їх кількість становила — 221”, — повідомляють у компанії.
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Окрім того, у WOG зазначили, що у планах компаній протягом 2017 року запустити в роботу ще не менше 32 газових модулів.
“Приріст реалізації скрапленого газу в роздріб через мережу заправних комплексів WOG у 2016 році по відношенню до показників 2015 року — склав од 10%”, — додали у компанії.
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