В течение года в WOG планируют запустить в работу не менее 32 новых газовых модулей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В 2017 году компания WOG планирует установить не менее 32 новых газовых модулей и таким образом расшить собственную сеть почти до 300 точек продаж сжиженного газа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании WOG.
"На сегодня в сети АЗК WOG работают 262 газовых модуля. В 2015 году их количество составляло - 221", - сообщают в компании.
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Кроме того, в WOG отметили, что в планах компаний в течение 2017 г. запустить в работу еще не менее 32 газовых модулей.
"Прирост реализации сжиженного газа в розницу через сеть заправочных комплексов WOG в 2016 году по отношению к показателям 2015 года - составил от 10%", - добавили в компании.
Напомним, рынок автогаза в Украине по итогам 2016 г. вырос на треть. И специалисты прогнозируют дальнейший рост указанного сегмента рынка.
Также напомним, в Украине появится мобильная лаборатория по проверке качества LPG.