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Протягом року розвиток будівельної галузі залишається стабільним

Київ • УНН

 • 8258 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. У січні–лютому 2018 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 10,5 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні–лютому 2018 р. порівняно із січнем–лютим 2017 р. становив 100,7%. Про це свідчать дані оприлюднені Державною службою статистики України, пише УНН.

Будівництво будівель зросло на 5,7%, у т.ч. нежитлових – на 14,2%. Водночас скоротилось будівництво житлових будівель на 0,4% та інженерних споруд – на 6,0%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 82,9% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 8,1% та 9,0% відповідно.

Підприємствами 7 регіонів країни (м.Києва, Харківської, Дніпропетровської, Полтавської, Київської, Львівської та Одеської областей) виконано 74,9% загального обсягу будівництва.

Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.

Наприклад, найбільший столичний забудовник “ХК “Київміськбуд” ввів в експлуатацію протягом 2016 року більше 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ в порівнянні з 2015 роком. За підсумками 2017 року компанія введе в експлуатацію понад 300 тисяч квадратних метрів. Окрім завершення низки об’єктів, що вже зводяться, компанія у 2018 року взялася за 7 нових.

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