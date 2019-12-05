Протягом року до ПЦУ долучилося понад 600 парафій

Так, на запитання журналіста, чи відчуває Митрополит певне розчарування з приводу кількості парафій Української Православної Церкви Московського Патріархату (УПЦ МП), які перейшли до ПЦУ за цей рік, Епіфаній відповів, що процес повинен відбуватися мирно, добровільно і спокійно.

“Протягом року до нас долучилося понад 600 парафій... Процес повинен відбуватися мирно, добровільно і спокійно. Ми не прагнемо створювати всередині країни другий — релігійний фронт”, — розповів Митрополит.

Він зазначив, що це було бажання з боку РФ — створити в Україні протистояння на релігійному ґрунті.

“Як предстоятель я добре розумів, що ми не мали права надавати підстави для внутрішньої релігійної боротьби. Тому ті парафії, які одразу прийняли рішення, які були до цього готові, вони прийняли відповідне рішення і долучилися. Але з часом буде друга потужна хвиля переходів до ПЦУ”, — додав Епіфаній.

Так, на його думку, ця хвиля буде зумовлена визнанням від інших помісних православних церков, ще два-три визнання — і хвиля посилиться.

“Зараз є певні перешкоди політичного характеру, також виникли певні труднощі щодо перереєстрації громад. Кожна громада очікує і спостерігає. Зараз ми бачимо негативні сигнали з регіонів — до цього часу в деяких областях навіть не призначено реєстраторів в обласних адміністраціях. Процес виявився трохи складним юридично. Громади, які ще не ухвалили рішення, але прагнуть перейти до ПЦУ, чекають. Коли вони побачать, що можна прийняти рішення і відразу юридично його втілити, то переходів буде ще дуже багато”, — розповів Епіфаній.

Як раніше повідомляв УНН, у ПЦУ пояснили зменшення активності переходу церков від УПЦ МП.