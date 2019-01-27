Протягом останнього року РФ збільшила кількість військових кораблів у Чорному морі – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Протягом останнього року до корабельного складу Чорноморського флоту Російської Федерації увійшло чотири бойових кораблі. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в Головному управлінні Розвідки Міністерства оборони України.
“Протягом останнього року до корабельного складу Чорноморського флоту увійшло 4 бойових кораблі, а саме: фрегат „Адмирал Макаров“, малий ракетний корабель „Орехово-Зуево“, патрульний корабель „Василий Быков“ (усі оснащені крилатими ракетами морського базування „Калібр“) та середній розвідувальний корабель „Иван Хурд“”, — повідомили у розвідці.
Зазначимо, ОКР “Калібр” — російські крилаті ракети, тактико-технічних характеристик яких у відкритому доступі немає.
Як повідомляв УНН, наразі у Чорному морі перебуває близько 50 бойових кораблів, у тому числі 4 підводних човни Чорноморського флоту Російської Федерації.