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Протягом останнього року РФ збільшила кількість військових кораблів у Чорному морі – розвідка

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Протягом останнього року до корабельного складу Чорноморського флоту Російської Федерації увійшло чотири бойових кораблі. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в Головному управлінні Розвідки Міністерства оборони України.

“Протягом останнього року до корабельного складу Чорноморського флоту увійшло 4 бойових кораблі, а саме: фрегат „Адмирал Макаров“, малий ракетний корабель „Орехово-Зуево“, патрульний корабель „Василий Быков“ (усі оснащені крилатими ракетами морського базування „Калібр“) та середній розвідувальний корабель „Иван Хурд“”, — повідомили у розвідці.

Зазначимо, ОКР “Калібр” — російські крилаті ракети, тактико-технічних характеристик яких у відкритому доступі немає.

Як повідомляв УНН, наразі у Чорному морі перебуває близько 50 бойових кораблів, у тому числі 4 підводних човни Чорноморського флоту Російської Федерації.

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