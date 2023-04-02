Протягом минулої доби у Запорізькій області ворог здійснив 68 обстрілів позицій українських захисників - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Протягом минулої доби ворог здійснив 68 обстрілів позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Запорізької ОВА.
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"На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 68 обстрілів позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Михайло-Лукашеве, Новоданилівка, Залізничне, Новоандріївка, Кам'янське, Мала Токмачка, Ольгівське, Червоне, Білогір'я, Малинівка, Преображенка, Степове, Малі Щербаки, Новояковлівка.
За інформацією від Запорізької ОВА, за минулу добу, надійшло 11 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф.
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