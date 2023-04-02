У Чорному морі збільшилась кількість ворожих ракетоносіїв — речник Одеської ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Чорному морі побільшало ворожих ракетоносіїв, про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", передає УНН.
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"На вечір їх виходило у море на бойове чергування 12 одиниць, серед них збільшилася кількість ракетоносіїв - їх було 3. Можливий залп до 20 "калібрів", — повідомив Братчук.
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Також Сергій Братчук додав, що через штормове попередження у морі ситуація може швидко змінитися, проте це не виключає ймовірність ракетних ударів.
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