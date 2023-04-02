У Чорному морі збільшилась кількість ворожих ракетоносіїв — речник Одеської ОВА

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"На вечір їх виходило у море на бойове чергування 12 одиниць, серед них збільшилася кількість ракетоносіїв - їх було 3. Можливий залп до 20 "калібрів", — повідомив Братчук.

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Також Сергій Братчук додав, що через штормове попередження у морі ситуація може швидко змінитися, проте це не виключає ймовірність ракетних ударів.

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