Протягом минуло року на Львівщині вилучили нелегального алкоголю на понад 10 млн грн

Загалом, із незаконного обігу було вилучено підакцизних товарів на суму 25,5 млн грн. З них, нелегального алкоголю і сприту – на суму більше 10 млн грн.

Зокрема, нелегального спирту вилучили 3668 дал на суму 4,92 млн грн, та лікеро-горілчаних виробів – 5114,9 дал на суму 5,63 млн грн.

Нагадаємо, щороку українці споживають близько 24 млн декалітрів нелегального алкоголю.

Про це УНН розповіла генеральний директор компанії Eastern Beverage Trading Ольга Івушкіна.

“Я наведу вам декілька цифр зі статистики. Споживання алкоголю в Україні, як і в більшості країні світу, вже роками є досить сталим показником. Так, у 2013—2016 роках в середньому ми споживаємо близько 40 млн декалітрів в рік. І якщо у 2013 році виробництво легальних алкогольних напоїв на внутрішньому ринку становило близько 24 млн декалітрів на рік, то у 2016 цей показник скотився до рівня 16,5 млн декалітрів. Натомість в цей проміжок часу відбулося неодноразове підвищення акцизів. В загальному з 2013 року акцизний податок зріс на 114% або більше, ніж у 2 рази. За підсумками такої податкової політики — рахуйте, українці на сьогодні споживають близько 24 млн декалітрів нелегального алкоголю в рік. І у кращому випадку за цей об’єм просто не сплачені податки, у гіршому — це те, що забирає життя і здоров’я наших співгромадян”, - зазначила вона.