В течение прошлого года во Львовской области изъяли нелегального алкоголя более чем на 10 млн грн

В общем, из незаконного оборота было изъято подакцизных товаров на сумму 25,5 млн грн. Из них нелегального алкоголя и спирта - на сумму более 10 млн грн.

В частности, нелегального спирта изъяли 3668 дал на сумму 4,92 млн грн, ликеро-водочных изделий – 5114,9 дал на сумму 5,63 млн грн.

Напомним, ежегодно украинцы потребляют около 24 млн декалитров нелегального алкоголя.

Об этом УНН рассказала генеральный директор компании Eastern Beverage Trading Ольга Ивушкина.

"Я приведу вам несколько цифр из статистики. Потребление алкоголя в Украине, как и в большинстве стране мира, уже годами является достаточно устойчивым показателем. Так, в 2013-2016 годах в среднем мы потребляем около 40 млн декалитров в год. И если в 2013 году производство легальных алкогольных напитков на внутреннем рынке составило около 24 млн декалитров в год, то в 2016 этот показатель скатился до уровня 16,5 млн декалитров. Зато в этот промежуток времени произошло неоднократное повышение акцизов. В общем с 2013 года акцизный налог вырос на 114% или более, чем в 2 раза. По итогам такой налоговой политики — считайте, украинцы на сегодня потребляют около 24 млн декалитров нелегального алкоголя в год. И в лучшем случае за этот объем просто не уплачены налоги, в худшем — это то, что забирает жизни и здоровье наших сограждан", - отметила она.