Протягом майже двох років контрактниками стали 90 тис. військових
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Протягом 2014-2016 років на службу були прийняті 90 тисяч контрактників. Про це повідомив Начальник Генерального штабу Віктор Муженко, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
“...Загальна чисельність контрактників, які були прийняті на службу в період 2014-2016 років, складає 90 тис. військовослужбовців”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 2 листопада Президент України Петро Порошенко заявив, що відсьогодні в зоні проведення антитерористичної операції жодного мобілізованого немає.