В течение почти двух лет контрактниками стали 90 тыс. военных
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В течение 2014-2016 годов на службу были приняты 90 000 контрактников. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Виктор Муженко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"...Общая численность контрактников, которые были приняты на службу в период 2014-2016 годов, составляет 90 тыс. военнослужащих", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 2 ноября Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отныне в зоне проведения антитеррористической операции ни одного мобилизованного нет.