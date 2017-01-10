Протягом двох діб на Буковині госпіталізовано з обмороженням чотирьох людей

Так, у хірургічне відділення Заставнівської районної лікарні потрапив 19-річний житель села Погорілівка, який отримав обмороження пальців та кисті обох рук ІІ ступеня.

До Герцаївської районної лікарні з діагнозом обмороження верхніх кінцівок, плечей та живота ІІ-ІІІ ступенів було госпіталізовано жителя села Луковиця, 1973 року народження.

У хірургічне відділення Сторожинецької районної лікарні 8 січня було госпіталізовано 49-річного жителя села Снячів із обмороженням обох кистей та обох ступнів ІІ ступеня, а наступного дня із діагнозом обмороження кистей рук потрапив до Глибоцької районної лікарні житель села Йорданешти, 1949 року народження.