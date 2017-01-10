За двое суток на Буковине госпитализировали с обморожением четырех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В течение 8-9 января в лечебные учреждения области с диагнозом обморожение были госпитализированы четыре человека. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Черновицкой области.
Так, в хирургическое отделение Заставневской районной больницы попал 19-летний житель села Погореловка, который получил обморожение пальцев и кисти обеих рук II степени.
В Герцаевскую районную больницу с диагнозом обморожение верхних конечностей, плеч и живота II-III степеней был госпитализирован житель села Луковица, 1973 года рождения.
В хирургическое отделение Сторожинецкой районной больницы 8 января был госпитализирован 49-летний житель села Снячов с обморожением обеих кистей и двух ступней II степени, а на следующий день с диагнозом обморожение кистей рук попал в Глыбоцкую районную больницу житель села Йорданешты, 1949 года рождения.