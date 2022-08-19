Протягом доби знищено 4 склади БК і 2 бази окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. За добу, 18 серпня, українські військові знищили 4 склади з боєкомплектами та 2 бази російських окупантів. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.
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Як зазначається, склади з боєкомплектами були знищені у Амвросіївці на Донеччині, Благодатному та Бериславському районі Херсонщини, а також у Бєлгородській області.
Бази окупантів демілітаризували у Новій Каховці Херсонської області та Кадіївці на Луганщині.
Вибухи також пролунали у кримському Бельбеку та Керчі.
Нагадаємо
Нашою авіацією нанесено 4 удари по скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в Баштанському та Бериславському районах.