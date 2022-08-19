Авіація ЗСУ завдала 4 удари по скупченню окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Нашою авіацією нанесено 4 удари по скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в Баштанському та Бериславському районах. Про це повідомляє УНН з посиланням на ОК "Південь".
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"Обстановка в нашій операційній зоні на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але доцільно контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій, переважно по займаному рубежу оборони. Але часом намагається протидіяти нашим штурмовим діям. Протягом доби наши підрозділи двічі проводили наступальні дії з метою оволодіння новими населеними пунктами. Під час однієї з атак, зустрілися з двома десантно-штурмовими підрозділами", - йдеться в повідомленні.
Деталі
В ході зустрічного бою, противнику нанесено вогневе ураження, внаслідок якого він був змушений з втратами танків, броньованої техніки та особового складу відійти на вихідні позиції. Обмінний фонд поповнено двома полоненими окупантами.
У відповідь ворог намагався здійснити спробу штурмових дій силами до механізованого відділення в напрямку Олександрівка - Станіслав. Успіху не мав. З втратами відійшов.
7 разів ворог атакував наші позиції та населені пункти вздовж лінії зіткнення авіацією. Без наших втрат.
Нашою авіацією нанесено 4 удари по скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в Баштанському та Бериславському районах.
Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань.
В тому числі і з руйнуванням ворожих планів полагодити та продовжувати використовувати Каховський міст.
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