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Авиация ВСУ нанесла 4 удара по скоплению оккупантов

Киев • УНН

 • 265941 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Нашей авиацией нанесено 4 удара по скоплению вражеской живой силы, вооружения и техники в Баштанском и Бериславском районах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОК "Юг".

Авиация ВСУ нанесла 4 удара по скоплению оккупантов

Цитата

"Обстановка в нашей операционной зоне на южнобукском направлении стабильно напряженная, но целесообразно контролируемая. Враг продолжает ведение боевых действий, преимущественно по занимаемому рубежу обороны. Но порой пытается противодействовать нашим штурмовым действиям. В течение суток наши подразделения дважды проводили наступательные действия с целью овладения новыми населенными пунктами. Во время одной из атак встретились с двумя десантно-штурмовыми подразделениями", - говорится в сообщении.

Детали

В ходе встречного боя, противнику нанесено огневое поражение, в результате которого он был вынужден с потерями танков, бронированной техники и личного состава отойти на исходные позиции. Обменный фонд пополнен двумя пленными оккупантами.

В ответ враг пытался совершить попытку штурмовых действий силами в механизированное отделение в направлении Александровка – Станислав. Удачи не имел. С потерями отошел.

7 раз враг атаковал наши позиции и населённые пункты вдоль линии столкновения авиацией. Без наших утрат.

Нашей авиацией нанесено 4 удара по скоплению вражеской живой силы, вооружения и техники в Баштанском и Бериславском районах.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 200 огневых задач.

В том числе и с разрушением враждебных планов починить и продолжать использовать Каховский мост.

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