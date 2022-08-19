В течение суток уничтожено 4 склада БК и 2 базы оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. За сутки, 18 августа, украинские военные уничтожили 4 склада с боекомплектами и 2 базы российских оккупантов. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
Детали
Как отмечается, склады с боекомплектами были уничтожены в Амвросиевке Донецкой области, Благодатном и Бериславском районе Херсонщины, а также в Белгородской области.
Базы оккупантов демилитаризовали в Новой Каховке Херсонской области и Кадиевке на Луганщине.
Взрывы также прозвучали в крымском Бельбеке и Керчи.
Напомним
Нашей авиацией нанесено 4 удара по скоплению вражеской живой силы, вооружения и техники в Баштанском и Бериславском районах.