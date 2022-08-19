В течение суток уничтожено 4 склада БК и 2 базы оккупантов

Детали

Как отмечается, склады с боекомплектами были уничтожены в Амвросиевке Донецкой области, Благодатном и Бериславском районе Херсонщины, а также в Белгородской области.

Базы оккупантов демилитаризовали в Новой Каховке Херсонской области и Кадиевке на Луганщине.

Взрывы также прозвучали в крымском Бельбеке и Керчи.

Напомним

Нашей авиацией нанесено 4 удара по скоплению вражеской живой силы, вооружения и техники в Баштанском и Бериславском районах.