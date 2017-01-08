Протягом доби на Миколаївщині з переохолодженням госпіталізовано 11 осіб

За інформацією обласних служб, протягом доби для запобігання та ліквідації наслідків погіршення погоди 53 рази залучались підрозділи ДСНС. Зі снігових заметів вилучені 77 автомобілів та 353 особи, зокрема 61 дитина.

Протягом доби в області працювало 303 стаціонарні та один мобільний пункти обігріву. Ще три мобільних пункти обігріву перебували у резерві.

Наразі проводяться роботи з відновлення електропостачання у двох населених пунктах Снігурівського району.