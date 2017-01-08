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12 марта, 19:49 • 87107 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 121234 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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12 марта, 14:19 • 113959 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 111331 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 138788 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 114042 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 121085 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130318 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140403 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144666 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В течение суток в Николаевской области с переохлаждением госпитализированы 11 человек

В течение суток в Николаевской области с переохлаждением госпитализированы 11 человек

Киев • УНН

 • 8027 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 8 января. УНН. В течение суток на территории Николаевской области экипажи медицинской скорой помощи осуществили 1002 выезда и госпитализировали с переохлаждением 11 человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

По информации областных служб, в течение суток для предотвращения и ликвидации последствий ухудшения погоды 53 раза привлекались подразделения ГосЧС. Из снежных заносов изъяты 77 автомобилей и 353 человека, в том числе 61 ребенок.

В течение суток в области работало 303 стационарные и один мобильный пункты обогрева. Еще три мобильных пункта обогрева находились в резерве.

Проводятся работы по восстановлению электроснабжения в двух населенных пунктах Снигуревского района.

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