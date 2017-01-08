В течение суток в Николаевской области с переохлаждением госпитализированы 11 человек
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 8 января. УНН. В течение суток на территории Николаевской области экипажи медицинской скорой помощи осуществили 1002 выезда и госпитализировали с переохлаждением 11 человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
По информации областных служб, в течение суток для предотвращения и ликвидации последствий ухудшения погоды 53 раза привлекались подразделения ГосЧС. Из снежных заносов изъяты 77 автомобилей и 353 человека, в том числе 61 ребенок.
В течение суток в области работало 303 стационарные и один мобильный пункты обогрева. Еще три мобильных пункта обогрева находились в резерве.
Проводятся работы по восстановлению электроснабжения в двух населенных пунктах Снигуревского района.