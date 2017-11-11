Протягом дня бойовики 11 разів порушили перемир'я, один боєць поранений

Як зазначається, від початку доби бойовики продовжували порушувати мирні домовленості і, застосовуючи міномети, обстрілювали українські позиції.

На підступах до Донецька бойовики тричі били з 82-міліметрових мінометів і піхотного озброєння по оборонцях Зайцевого. У результаті одного з цих обстрілів був поранений український військовий. Крім того, ворог застосовував міномети калібрів 120 та 82 міліметри неподалік Пісків.

На маріупольському напрямку бойовики вели вогонь із мінометів, озброєння БМП та зенітної установки біля Широкиного і Водяного.

А на луганському напрямку факти застосування противником стрілецької зброї зафіксовані неподалік Новоолександрівки та Луганського.

"Загалом від опівночі незаконні збройні формування 11 разів порушили перемир’я. На більшу половину обстрілів сили АТО відповідали переважаючим вогнем із піхотного озброєння", - повідомили у штабі.

Як повідомляв УНН, за добу двоє українських бійців отримали поранення в зоні АТО.