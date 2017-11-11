В течение дня боевики 11 раз нарушили перемирие, один боец ​​ранен

Как отмечается, с начала суток боевики продолжали нарушать мирные договоренности и, применяя минометы, обстреливали украинские позиции.

На подступах к Донецку боевики трижды били из 82-миллиметровых минометов и пехотного вооружения по защитникам Зайцевого. В результате одного из этих обстрелов был ранен украинский военный. Кроме того, враг применял минометы калибров 120 и 82 миллиметра неподалеку Песков.

На мариупольском направлении боевики вели огонь из минометов, вооружения БМП и зенитной установки у Широкино и Водяного.

А на луганском направлении факты применения противником стрелкового оружия зафиксированы недалеко Новоалександровки и Луганского.

"Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили перемирие. На большую часть обстрелов силы АТО отвечали превосходящим огнем с пехотного вооружения", - сообщили в штабе.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки двое украинских бойцов получили ранения в зоне АТО.