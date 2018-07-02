Протягом червня підрозділи ООС вилучили з обігу товарів на 9 млн грн

"Силами та засобами підрозділів, які залучені до складу Об’єднаних сил, протягом червня виявлено 88 фактів порушення порядку переміщення товарів та здійснення господарської діяльності. У результаті вжитих заходів на контрольних пунктах в‘їзду-виїзду проведено детальний огляд та пропуск понад 165 тисяч транспортних засобів і понад 1,2 млн громадян", – зазначив під час брифінгу Доманський.



За його словами впродовж червня 2018 року із незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму 9,2 мільйона грн (травень 2018 – 3,3 млн грн), що майже у три рази більше ніж за минулий місяць.



Стосовно порушників складено – 44 адміністративних протоколи за статтею 204 зі значком 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення операції Об’єднаних сил). 29 – за статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення порядку провадження господарської діяльності). 5 – за статтею 164 зі значком 5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення щодо зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка). 10 – за статтею 177 зі значком 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (стосовно виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів).



Всього повідомляється, що з початку проведення операції Об'єднаних сил було вилучено товарно-матеріальних цінностей, що незаконно переміщувалися в зоні розмежування та на прилеглій території, на загальну суму понад 12,5 млн грн.



Полковник наголосив, що спільними зусиллями було зруйновано схему постачання товарів на тимчасово окуповану територію України через гуманітарно-логістичний центр на КПВВ “Майорське”. У зв’язку з цим в червні цей центр призупинив роботу. На даний час проводяться заходи щодо вдосконалення та відновлення роботи гуманітарно-логістичних центрів.



Як повідомляв УНН, з початку доби підрозділи Об’єднаних сил зафіксували чотири ворожі обстріли.



