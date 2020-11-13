Протягом березня-жовтня притягнуто до відповідальності понад 1,6 тис. військовослужбовців - Венедіктова

"Сектор національної безпеки та оборони – це величезний фінансовий ресурс. Тільки у поточному році на нього виділено понад 350 млрд гривень. У бюджеті наступного року планується цю суму збільшити. Держава повинна забезпечити контроль за ефективним та раціональним використанням цих коштів. І не останню роль у цьому контролі займають органи прокуратури", - сказала Венедіктова.

За її словами, саме тому було збережено спеціалізовані прокуратури у військовій та оборонній сфері.

"Впродовж березня-жовтня 2020 року ці підрозділи направили до суду 1 523 обвинувальні акти лише про військові злочини. До кримінальної відповідальності притягнуто 2104 особи, з яких 1612 – військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі 394 особи начальницького складу та 84 правоохоронці", - розповіла Венедіктова.

Вона зазначила, що факти нестатутних відносин, спричинення військовослужбовцями тілесних ушкоджень та, навіть, заподіяння смерті, відмови від виконання наказів командирів та ухилення від обов’язків військової служби, порушення правил поводження зі зброєю – все це під прискіпливою увагою прокурорів.

Нагадаємо, нардепи підтримали проект закону "про воєнних злочинців".