В течении марта-октября привлечены к ответственности более 1,6 тыс. военнослужащих - Венедиктова
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Украине в течение марта-октября этого года к уголовной ответственности привлечено более 1,6 тыс. военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Об этом рассказала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в видеообращении, передает корреспондент УНН.
"Сектор национальной безопасности и обороны - это огромный финансовый ресурс. Только в текущем году на него выделено более 350 млрд гривен. В бюджете следующего года планируется эту сумму увеличить. Государство должно обеспечить контроль за эффективным и рациональным использованием этих средств. И не последнюю роль в этом контроле занимают органы прокуратуры", - сказала Венедиктова.
По ее словам, именно поэтому были сохранены специализированные прокуратуры в военной и оборонной сфере.
"На протяжении марта-октября 2020 года эти подразделения направили в суд 1523 обвинительных акта только о военных преступлениях. К уголовной ответственности привлечено 2104 человека, из которых 1612 - военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, в том числе 394 человека руководящего состава и 84 правоохранителя", - рассказала Венедиктова.
Она отметила, что факты неуставных отношений, причинение военнослужащими телесных повреждений и даже причинение смерти, отказа от выполнения приказов командиров и уклонение от обязанностей военной службы, нарушение правил обращения с оружием - все это под пристальным вниманием прокуроров.
Напомним, нардепы поддержали проект закона "о военных преступниках".