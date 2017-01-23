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Протягом 2016 року українські будівельники виконали робіт на суму понад 70 млрд грн

Протягом 2016 року українські будівельники виконали робіт на суму понад 70 млрд грн

Київ • УНН

 • 4567 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. У 2016 р. підприємства України виконали будівельні роботи на суму 70,9 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену Державною службою статистики України.

Обсяг виконаних робіт зі зведення будівель минулого року становив 36,2 млрд грн.

Індекс будівельної продукції в 2016р. порівняно з 2015р. становив 113,1%, у т.ч. індекс будівництва будівель — 115,2%, інженерних споруд — 111,0%.

Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше.

В Україні, після деякого спаду на початку 2015 року, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами. Наприклад, найбільший столичний забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” в експлуатацію було введено понад 300 тис. кв. м житла, паркінги, комерційні площі. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ у порівнянні з 2015 роком.

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