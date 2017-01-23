В течение 2016 года украинские строители выполнили работ на сумму более 70 млрд грн

Объем выполненных работ по возведению зданий в прошлом году составил 36,2 млрд грн.

Индекс строительной продукции в 2016 г. по сравнению с 2015 г. составил 113,1%, в т.ч. индекс строительства зданий - 115,2%, инженерных сооружений - 111,0%.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестирована в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.

В Украине, после некоторого спада в начале 2015 года, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами. Например, крупнейший столичный застройщик ОАО "ХК "Киевгорстрой" в эксплуатацию было введено более 300 тыс. кв. м жилья, паркинги, коммерческие площади. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом.