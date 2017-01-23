В течение 2016 года украинские строители выполнили работ на сумму более 70 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В 2016 года предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 70,9 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию опубликованную Государственной службой статистики Украины.
Объем выполненных работ по возведению зданий в прошлом году составил 36,2 млрд грн.
Индекс строительной продукции в 2016 г. по сравнению с 2015 г. составил 113,1%, в т.ч. индекс строительства зданий - 115,2%, инженерных сооружений - 111,0%.
Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестирована в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.
В Украине, после некоторого спада в начале 2015 года, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами. Например, крупнейший столичный застройщик ОАО "ХК "Киевгорстрой" в эксплуатацию было введено более 300 тыс. кв. м жилья, паркинги, коммерческие площади. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом.