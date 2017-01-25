Протягом 2016 року до зведеного бюджету України надійшло 758,5 млрд грн
Київ • УНН
КИІВ. 25 СІЧНЯ. УНН. Протягом 2016 року до зведеного бюджету України надійшло 758,5 млрд грн. Про це під час прес-конференції повідомив Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, передає кореспондент УНН.
"У 2016 році до зведеного державного бюджету надійшло 758,5 млр. грн. Таким чином у порівняно з 2015 роком надходжень до зведеного державного бюджету було збільшено на 171,4 млрд грн, або на 6 млрд доларів", - сказав Р.Насіров.
Також він додав, що було відшкодовано 94,4 млрд грн податку на додану вартість, в порівнянні з 2015 роком - це більше на 26 млрд грн, або на 38%.
Як повідомляв УНН, зростання реального ВВП за дев'ять місяців 2016 року становило 1,3%.