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Протягом 2016 року до зведеного бюджету України надійшло 758,5 млрд грн

Протягом 2016 року до зведеного бюджету України надійшло 758,5 млрд грн

Київ • УНН

 • 8928 перегляди

КИІВ. 25 СІЧНЯ. УНН. Протягом 2016 року до зведеного бюджету України надійшло 758,5 млрд грн. Про це під час прес-конференції повідомив Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, передає кореспондент УНН.

"У 2016 році до зведеного державного бюджету надійшло 758,5 млр. грн. Таким чином у порівняно з 2015 роком надходжень до зведеного державного бюджету було збільшено на 171,4 млрд грн, або на 6 млрд доларів", - сказав Р.Насіров.

Також він додав, що було відшкодовано 94,4 млрд грн податку на додану вартість, в порівнянні з 2015 роком - це більше на 26 млрд грн, або на 38%.

Як повідомляв УНН, зростання реального ВВП за дев'ять місяців 2016 року становило 1,3%.

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