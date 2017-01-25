В течение 2016 года в сводный бюджет Украины поступило 758,5 млрд грн

"В 2016 году в сводный государственный бюджет поступило 758,5 млр. грн. Таким образом в сравнении с 2015 годом поступления в сводный государственный бюджет были увеличены на 171,4 млрд грн, или на 6 млрд долларов", - сказал Р.Насиров.

Также он добавил, что было возмещено 94,4 млрд грн налога на добавленную стоимость, в сравнении с 2015 годом - это больше на 26 млрд грн, или на 38%.

Как сообщал УНН, рост реального ВВП за девять месяцев 2016 года составил 1,3%.