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В течение 2016 года в сводный бюджет Украины поступило 758,5 млрд грн

В течение 2016 года в сводный бюджет Украины поступило 758,5 млрд грн

Киев • УНН

 • 8927 просмотра

КИЕВ. 25 ЯНВАРЯ. УНН. В течение 2016 года в сводный бюджет Украины поступило 758,5 млрд грн. Об этом во время пресс-конференции сообщил Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, передает корреспондент УНН.

"В 2016 году в сводный государственный бюджет поступило 758,5 млр. грн. Таким образом в сравнении с 2015 годом поступления в сводный государственный бюджет были увеличены на 171,4 млрд грн, или на 6 млрд долларов", - сказал Р.Насиров.

Также он добавил, что было возмещено 94,4 млрд грн налога на добавленную стоимость, в сравнении с 2015 годом - это больше на 26 млрд грн, или на 38%.

Как сообщал УНН, рост реального ВВП за девять месяцев 2016 года составил 1,3%.

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