Процес звільнення українських заручників триватиме близько трьох годин
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Процес звільнення українських заручників, яких утримують бойовики на Донбасі, призначений на 12 годину дня та може триватиме 3 години. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник Президента України Юрій Бірюков, передає УНН.
“Процес (звільнення українських заручників — ред.) призначений на 12, буде йти години три”, — написав Ю.Бірюков.
Нагадаємо, обмін для звільнення українських заручників, яких утримують бойовики на Донбасі, заплановано на середу, 27 грудня.
Як повідомляв УНН, утримувані "ДНР" вирушили для процедури обміну.