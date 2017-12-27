Процесс освобождения украинских заложников продлится около трех часов

"Процесс (освобождение украинских заложников - ред.) назначен на 12 будет идти часа три", - написал Ю.Бирюков.

Напомним, обмен для освобождения украинских заложников, которых удерживают боевики на Донбассе, запланирован на среду, 27 декабря.

Как сообщал УНН, удерживаемые "ДНР" отправились для процедуры обмена.