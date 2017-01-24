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Процедуру заочного засудження розпочато щодо “народного губернатора Донеччини”

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Генеральною прокуратурою України погоджено клопотання слідчих Служби безпеки України щодо початку процедури спеціального досудового розслідування (заочного засудження) громадянина України — лідера так званого “Народного ополчення Донбасу” та так званий “Народний губернатор Донеччини”. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

Встановлено, що громадянин України, перебуваючи у м. Донецьк, упродовж лютого — березня 2014 року з метою повалення конституційного ладу та зміни меж території держави вступив у злочинну змову з іншими особами, спільно з якими у ході масових заворушень здійснив захоплення приміщень органів влади та місцевого самоврядування, що супроводжувалось опором представникам правоохоронних органів.

Такі дії паралізували роботу державних установ на цій території, що унеможливило відновлення законності та зумовили створення терористичної організації “ДНР”.

Вказана особа підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.1 ст.109 (публічні заклики до зміни і повалення конституційного ладу та захоплення державної влади) ККУ, ч.2 ст. 110 (умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України) ККУ, ч.1 ст.258-3 (створення та керування терористичною організацією) ККУ та ч.1 ст.294 (організація масових заворушень) ККУ.

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