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Процедуру заочного осуждения начали в отношении "народного губернатора Донецкой области"

Процедуру заочного осуждения начали в отношении "народного губернатора Донецкой области"

Киев • УНН

 • 7019 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Генеральной прокуратурой Украины согласовано ходатайство следователей Службы безопасности Украины о начале процедуры специального досудебного расследования (заочного осуждения) гражданина Украины - лидера так называемого "народного ополчения Донбасса" и так называемого "народного губернатора Донецкой области". Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.

Установлено, что гражданин Украины, находясь в г. Донецк, в течение февраля - марта 2014 г. с целью свержения конституционного строя и изменения границ территории государства вступил в преступный сговор с другими лицами, совместно с которыми в ходе массовых беспорядков осуществил захват помещений органов власти и местного самоуправления, что сопровождалось сопротивлением представителям правоохранительных органов.

Такие действия парализовали работу государственных учреждений на этой территории, что сделало невозможным восстановление законности и обусловили создание террористической организации "ДНР".

Указанное лицо подозревается в совершении уголовных преступлений по ч.1 ст.109 (публичные призывы к изменению и свержение конституционного строя и захвату государственной власти) УК, ч.2 ст. 110 (умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) УК, ч.1 ст.258-3 (создание и управление террористической организацией) УК и ч.1 ст.294 (организация массовых беспорядков) УК.

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