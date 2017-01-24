Процедуру заочного осуждения начали в отношении "народного губернатора Донецкой области"

Установлено, что гражданин Украины, находясь в г. Донецк, в течение февраля - марта 2014 г. с целью свержения конституционного строя и изменения границ территории государства вступил в преступный сговор с другими лицами, совместно с которыми в ходе массовых беспорядков осуществил захват помещений органов власти и местного самоуправления, что сопровождалось сопротивлением представителям правоохранительных органов.

Такие действия парализовали работу государственных учреждений на этой территории, что сделало невозможным восстановление законности и обусловили создание террористической организации "ДНР".

Указанное лицо подозревается в совершении уголовных преступлений по ч.1 ст.109 (публичные призывы к изменению и свержение конституционного строя и захвату государственной власти) УК, ч.2 ст. 110 (умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) УК, ч.1 ст.258-3 (создание и управление террористической организацией) УК и ч.1 ст.294 (организация массовых беспорядков) УК.