Процедура вручення підозри В.Януковичу у процесі виконання - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Процедура повідомлення підозри екс-президенту Віктору Януковичу Генеральною прокуратурою РФ на стадії виконання. Про це заявив адвокат В.Януковича Віталій Сердюк, повідомляє пре-служба адвокатської компанії, передає УНН.
“У відповіді Генеральної прокуратури Російської Федерації немає відмови щодо вручення підозри Віктору Януковичу, як активно стверджують представники Генеральної прокуратури України, а навпаки зазначається, що запит про міжнародну правову допомогу знаходиться на стадії виконання”, — заявив В.Сердюк.
При цьому, за словами захисника, поки Генпрокуратура РФ не завершить дану процедуру досудове слідство не може бути завершеним.
“Захист письмово заперечив проти цього (завершення сьогодні досудового розслідування справи В.Януковича — ред..), оскільки слідство не може вважатися закінченим поки російська сторона не завершить виконання запиту України про міжнародну правову допомогу щодо вручення йому підозри”, — сказав В.Сердюк.
Крім того, за даними адвоката досудове розслідування не може вважатися завершеним, поки слідчі не допитають підозрюваного В.Януковича.
"Лише Віктор Янукович може пояснити всі обставин подій лютого-березня 2014 року",- зазначив В.Сердюк, додавши, що допит екс-президента повинен бути відкритим для ЗМІ.
Нагадаємо, прокурор військової прокуратури ГПУ Руслан Кравченко повідомив, що Російська Федерація відмовила Україні у виконанні міжнародного-правового запиту про повідомлення екс-президенту України Віктору Януковичу підозри у державній зраді.
Як повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.