Процедура вручения подозрения В.Януковичу в процессе выполнения - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Процедура сообщения подозрения экс-президенту Виктору Януковичу Генеральной прокуратурой РФ на стадии выполнения. Об этом заявил адвокат В.Януковича Виталий Сердюк, сообщает пре-служба адвокатской компании, передает УНН.
"В ответе Генеральной прокуратуры Российской Федерации нет отказа о вручении подозрения Виктору Януковичу, как активно утверждают представители Генеральной прокуратуры Украины, а наоборот отмечается, что запрос о международной правовой помощи находится на стадии выполнения", - заявил В.Сердюк.
При этом, по словам защитника, пока Генпрокуратура РФ не завершит данную процедуру досудебное следствие не может быть завершенным.
"Защита письменно возразила против этого (завершение сегодня досудебного расследования дела Януковича - ред.), поскольку следствие не может считаться законченным пока российская сторона не завершит выполнение запроса Украины о международной правовой помощи по вручению ему подозрения", - сказал В.Сердюк.
Кроме того, по данным адвоката досудебное расследование не может считаться завершенным, пока следователи не допросят подозреваемого В.Януковича.
"Только Виктор Янукович может объяснить все обстоятельства событий февраля-марта 2014 года", - отметил В.Сердюк, добавив, что допрос экс-президента должен быть открытым для СМИ.
Напомним, прокурор военной прокуратуры ГПУ Руслан Кравченко сообщил, что Российская Федерация отказала Украине в выполнении международно-правового запроса о сообщении экс-президенту Украины Виктору Януковичу подозрения в государственной измене.
Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева дал разрешение военной прокуратуре на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.