Прототип екшн-камер на кшталт GoPro: з України намагалися вивезти легендарну кінокамеру

З України до Чехії намагалися вивезти легендарну кінокамеру, митники зупинили спробу, повідомили у Держмитслужбі у середу, пише УНН.

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Переправити справжній раритет - кінознімальний апарат "Конвас-автомат 1КСР" 1957 року випуску - за кордон хотіли у посилці. Це легендарна ручна камера, яку фахівці називають прототипом сучасних екшн-камер на кшталт GoPro.

Як з’ясували експерти Державного політехнічного музею імені Бориса Патона при КПІ ім. Ігоря Сікорського, камера не просто раритет - вона має значну культурну та історичну цінність.

Цей тип камер використовували на радянських космічних кораблях "Восток", активно застосовували в українських кіностудіях - "Укртелефільм", "Укркінохроніка", кіностудії ім. О. Довженка та інших. Вони дозволяли знімати кіно не статичними планами, панорамами чи проїздами на крані чи візку, а у русі з рук, з авто, човна, літака - ідеально для документалістики та хроніки. "Конвас" відкрив нові горизонти для радянського і українського кінематографа в середині ХХ століття. За словами фахівців, подібні камери досі можуть використовуватися.

Відповідно до українського законодавства, для вивезення культурних цінностей за кордон необхідне спеціальне свідоцтво. У цьому випадку такого документу не було, тож камеру вилучили.

"Знахідка може поповнити Музейний фонд України і зайняти почесне місце серед технічних експонатів, що зберігають історію нашого кіно", - наголосили у митній службі.

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