Прототип экшн-камер типа GoPro: из Украины пытались вывезти легендарную кинокамеру

Из Украины в Чехию пытались вывезти легендарную кинокамеру, таможенники остановили попытку, сообщили в Гостаможслужбе в среду, пишет УНН.

Детали

Переправить настоящий раритет - киносъемочный аппарат "Конвас-автомат 1КСР" 1957 года выпуска - за границу хотели в посылке. Это легендарная ручная камера, которую специалисты называют прототипом современных экшн-камер типа GoPro.

Как выяснили эксперты Государственного политехнического музея имени Бориса Патона при КПИ им. Игоря Сикорского, камера не просто раритет - она имеет значительную культурную и историческую ценность.

Этот тип камер использовали на советских космических кораблях "Восток", активно применяли в украинских киностудиях - "Укртелефильм", "Укркинохроника", киностудии им. А. Довженко и других. Они позволяли снимать кино не статическими планами, панорамами или проездами на кране или тележке, а в движении с рук, из авто, лодки, самолета - идеально для документалистики и хроники. "Конвас" открыл новые горизонты для советского и украинского кинематографа в середине ХХ века. По словам специалистов, подобные камеры до сих пор могут использоваться.

Согласно украинскому законодательству, для вывоза культурных ценностей за границу необходимо специальное свидетельство. В этом случае такого документа не было, поэтому камеру изъяли.

"Находка может пополнить Музейный фонд Украины и занять почетное место среди технических экспонатов, хранящих историю нашего кино", - отметили в таможенной службе.

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