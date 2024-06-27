В Украину скрыто хотели ввезти легенду автопрома "John Deere" 1938 года изготовления среди автозапчастей, сообщили в четверг в Гостаможслужбе, пишет УНН.

Детали

"Легендарную модель А в разобранном виде пытались ввезти в Украину в фургоне, загруженном автозапчастями. На них товаросопроводительные документы были в порядке, а вот о раритетете автопрома не упоминалось нигде", - указали в таможне.

В ведомстве отметили, что именно в 1938 году John Deere скооперировалась с не менее известным мастером дизайна Генри Дрейфусом, чтобы вместе модернизировать американскую сельскохозяйственную технику.

По факту сокрытия от таможенного контроля составлен протокол в соответствии с ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Представление ложных сведений о грузе влечет за собой наложение штрафа в размере от 50 до 100 процентов стоимости непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией товара или без таковой.

Стоимость временно изъятого трактора будет установлена дополнительно. Окончательное решение будет принимать суд.

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