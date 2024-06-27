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Легенда автопрому серед автозапчастин: в Україну приховано хотіли ввезти раритетний "John Deere"

Київ • УНН

 • 12614 перегляди

Трактор John Deere Model A 1938 року випуску, легендарний автомобільний раритет, намагалися приховано ввезти в Україну в розібраному вигляді серед автозапчастин у фургоні.

Легенда автопрому серед автозапчастин: в Україну приховано хотіли ввезти раритетний "John Deere"

В Україну приховано хотіли ввезти легенду автопрому "John Deere" 1938 року виготовлення серед автозапчастин, повідомили у четвер у Держмитслужбі, пише УНН.

Деталі

"Легендарну модель А у розібраному вигляді намагалися ввезти в Україну у фургоні, завантаженому автозапчастинами. На них товаросупровідні документи були в порядку, а от про раритет автопрому не згадувалось ніде", - вказали у митниці.

У відомстві зауважили, що саме у 1938 році John Deere скооперувалась із не менш відомим майстром дизайну Генрі Дрейфусом, аби разом модернізувати американську сільськогосподарську техніку.

За фактом приховування від митного контролю складено протокол відповідно до ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Подання неправдивих відомостей про вантаж тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією товару або без такої.

Вартість тимчасово вилученого трактора буде встановлено додатково. Остаточне рішення прийматиме суд.

Митники зупинили незаконну пересилку до США партії з 75 предметів антикваріату05.06.24, 13:05 • 20591 перегляд

Юлія Шрамко

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