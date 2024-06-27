Легенда автопрому серед автозапчастин: в Україну приховано хотіли ввезти раритетний "John Deere"
Київ • УНН
Трактор John Deere Model A 1938 року випуску, легендарний автомобільний раритет, намагалися приховано ввезти в Україну в розібраному вигляді серед автозапчастин у фургоні.
В Україну приховано хотіли ввезти легенду автопрому "John Deere" 1938 року виготовлення серед автозапчастин, повідомили у четвер у Держмитслужбі, пише УНН.
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"Легендарну модель А у розібраному вигляді намагалися ввезти в Україну у фургоні, завантаженому автозапчастинами. На них товаросупровідні документи були в порядку, а от про раритет автопрому не згадувалось ніде", - вказали у митниці.
У відомстві зауважили, що саме у 1938 році John Deere скооперувалась із не менш відомим майстром дизайну Генрі Дрейфусом, аби разом модернізувати американську сільськогосподарську техніку.
За фактом приховування від митного контролю складено протокол відповідно до ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Подання неправдивих відомостей про вантаж тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією товару або без такої.
Вартість тимчасово вилученого трактора буде встановлено додатково. Остаточне рішення прийматиме суд.
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