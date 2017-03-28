Протизаплідні засоби запобігають раку матки - вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Прийом протизаплідних препаратів допоміг запобігти 200 тис. випадків розвитку злоякісних новоутворень матки (рак матки – ред.) за останні десять років. Такими є дані дослідження, отримані вченими Оксфордського університету, повідомляє BBC, передає УНН.
Вчені прийшли до висновку, що на кожні п'ять років, протягом яких жінка приймає оральні контрацептиви, ризик розвитку раку матки знижується на 25%.
У жінок у віці до 75 років, які приймали протизаплідні таблетки протягом 10 років, ризик виникнення раку матки скорочувався з 2,3 на кожні 100 жінок до 1,3 осіб.
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Вчені проаналізували дані 36 різних досліджень, у якому взяли участь 27 тис. 276 жінок з США, Європи, Азії, Австралії та Південної Африки, які мали рак матки.
Вони прийшли до висновку, що на кожні п'ять років, протягом яких жінка приймає оральні контрацептиви, ризик розвитку раку матки знижується на 25%, і чим довше жінка приймає ці протизаплідні засоби, тим краще вона захищена від цього типу раку.
Нагадаємо, за даними міжнародного агентства з вивчення раку, щороку від раку шийки матки помирає понад 250 тис. жінок.
Також нагадаємо, безплатні первинні консультації мамолога та гінеколога у МЦ “Клініка Спіженко” продовжено до 1 квітня.