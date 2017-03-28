Противозачаточные средства предотвращают рак матки - ученые

Ученые пришли к выводу, что на каждые пять лет, в течение которых женщина принимает оральные контрацептивы, риск развития рака матки снижается на 25%.

У женщин в возрасте до 75 лет, которые принимали противозачаточные таблетки в течение 10 лет, риск возникновения рака матки сокращался с 2,3 на каждые 100 женщин в 1,3 человек.

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Ученые проанализировали данные 36 различных исследований, в котором приняли участие 27 тыс. 276 женщин из США, Европы, Азии, Австралии и Южной Африки, которые должны рак матки.

Они пришли к выводу, что на каждые пять лет, в течение которых женщина принимает оральные контрацептивы, риск развития рака матки снижается на 25%, и чем дольше женщина принимает эти противозачаточные средства, тем лучше она защищена от этого типа рака.

Напомним, по данным международного агентства по изучению рака, ежегодно от рака шейки матки умирает более 250 тыс. женщин.

Также напомним, бесплатные первичные консультации маммолога и гинеколога в МЦ "Клиника Спиженко" продлен до 1 апреля.