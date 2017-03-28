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Противозачаточные средства предотвращают рак матки - ученые

Противозачаточные средства предотвращают рак матки - ученые

Киев • УНН

 • 10609 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Прием противозачаточных препаратов помог предотвратить 200 тыс. случаев развития злокачественных новообразований матки (рак матки - ред.) за последние десять лет. Таковы данные исследования, полученные учеными Оксфордского университета, сообщает BBC, передает УНН.

Ученые пришли к выводу, что на каждые пять лет, в течение которых женщина принимает оральные контрацептивы, риск развития рака матки снижается на 25%.

У женщин в возрасте до 75 лет, которые принимали противозачаточные таблетки в течение 10 лет, риск возникновения рака матки сокращался с 2,3 на каждые 100 женщин в 1,3 человек.

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Ученые проанализировали данные 36 различных исследований, в котором приняли участие 27 тыс. 276 женщин из США, Европы, Азии, Австралии и Южной Африки, которые должны рак матки.

Они пришли к выводу, что на каждые пять лет, в течение которых женщина принимает оральные контрацептивы, риск развития рака матки снижается на 25%, и чем дольше женщина принимает эти противозачаточные средства, тем лучше она защищена от этого типа рака.

Напомним, по данным международного агентства по изучению рака, ежегодно от рака шейки матки умирает более 250 тыс. женщин.

Также напомним, бесплатные первичные консультации маммолога и гинеколога в МЦ "Клиника Спиженко" продлен до 1 апреля.

 

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