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Протизаплідні таблетки для чоловіків уперше успішно пройшли клінічні випробування

Київ • УНН

 • 65108 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Протизаплідні таблетки для чоловіків DMAU успішно пройшли перші клінічні випробування. Про це заявили команда розробників на щорічному конгресі Ендокринного товариства в Чикаго, повідомляє УНН з посиланням на Science Daily. 

Протизаплідні таблетки для жінок, спрямовані на придушення овуляції, з’явилися ще в середині XX століття. Більшість з існуючих зараз препаратів показують ефективність понад 99% і не мають серйозних побічних ефектів. Однак до сих пір для чоловіків аналогічних таблеток, що перешкоджають появі сперматозоїдів, не було створено: більшість прототипів викликали проблеми з ерекцією або з іншими функціями статевих органів, тому жоден з них не був офіційно схвалений ВООЗ або національними регуляторами.

Речовину DMAU на основі тестостерону і прогестрона було створено близько десяти років тому. Вона припиняє цикл розмноження статевих клітин у сім’яниках, що, в свою чергу, призводить до зникнення дорослих сперматозоїдів. Відмінність DMAU від раніше створенних аналогів полягає в тому, що в його молекулярній формулі присутні жирні кислоти, що перешкоджають швидкому виведенню з організму, а також його накопиченню в печінці.

У дослідженні брали участь 100 чоловіків-добровольців у віці від 18 до 50 років. Вони тестували три різних дозування препарату (100, 200 або 400 міліграмів) у двох варіаціях — у порошку і капсулах. У кожній з груп з різним дозуванням були по п’ять чоловік, які приймали плацебо. Піддослідним давали таблетки один раз на день під час прийому їжі.

Результати дослідження показали, що у пацієнтів, які приймали препарат, значно знижувалися рівні тестостерону та двох інших гормонів, що відповідають за вироблення сперматозоїдів. У той же час, на роботі статевих органів в цілому DMAU ніяк не позначається. Негативним побічним ефектом стало невелике збільшення ваги і підвищення рівня холестерину.

“Ці багатообіцяючі результати є безпрецедентними в історії розробки чоловічий таблетки для контрацепції”, — підвели підсумок автори дослідження.

Зараз вчені проводять більш масштабні експерименти, у рамках яких чоловіки приймають DMAU протягом тривалого часу (протягом декількох років). Після успішного їх завершення препарат зможе з'явитися на ринку.

Нагадаємо, прийом протизаплідних препаратів допоміг запобігти 200 тис. випадків розвитку злоякісних новоутворень матки (рак матки – ред.) за останні десять років. Такими є дані дослідження, отримані вченими Оксфордського університету, повідомляє BBC.

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