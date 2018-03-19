Противозачаточные таблетки для мужчин впервые успешно прошли клинические испытания

Противозачаточные таблетки для женщин, направленные на подавление овуляции, появились еще в середине XX века. Большинство из существующих сейчас препаратов показывают эффективность более 99% и не имеют серьезных побочных эффектов. Однако до сих пор для мужчин аналогичных таблеток, препятствующих появлению сперматозоидов, не было создано: большинство прототипов вызвали проблемы с эрекцией или с другими функциями половых органов, поэтому ни один из них не был официально одобрен ВОЗ или национальными регуляторами.

Вещество DMAU на основе тестостерона и прогестрона было создано около десяти лет назад. Она прекращает цикл размножения половых клеток в семенниках, что, в свою очередь, приводит к исчезновению взрослых сперматозоидов. Отличие DMAU от ранее созданных аналогов заключается в том, что в его молекулярной формуле присутствуют жирные кислоты, препятствующие быстрому выведению из организма, а также его накоплению в печени.

В исследовании принимали участие 100 мужчин-добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Они тестировали три разных дозы препарата (100, 200 или 400 мг) в двух вариациях — в порошке и капсулах. В каждой из групп с разным дозированием были по пять человек, принимавших плацебо. Испытуемым давали таблетки один раз в день во время еды.

Результаты исследования показали, что у пациентов, принимавших препарат, значительно снижались уровни тестостерона и двух других гормонов, отвечающих за выработку сперматозоидов. В то же время, на работе половых органов в целом DMAU никак не сказывается. Негативным побочным эффектом стало небольшое увеличение веса и уровня холестерина.

“Эти многообещающие результаты являются беспрецедентными в истории разработки мужской таблетки для контрацепции”, — подвели итог авторы исследования.

Сейчас ученые проводят более масштабные эксперименты, в рамках которых мужчины принимают DMAU течение длительного времени (в течение нескольких лет). После успешного их завершения препарат сможет появиться на рынке.

Напомним, прием противозачаточных препаратов помог предотвратить 200 тыс. случаев развития злокачественных новообразований матки (рак матки — ред.) За последние десять лет. Таковы данные исследования, полученные учеными Оксфордского университета, сообщает BBC.