Протитанкову мiну знайшли пiд пiдлогою будинку на Кіровоградщині

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КРОПИВНИЦЬКИЙ - КИЇВ. 14 березня. УНН. Під підлогою житлового будинку у Кіровоградській області виявили противотанкову міну. Про це УНН поiнформували в прес-службi УДСНС в областi.

Небезпечну знахiдку виявлено у с. Клинцi Кропивницького району пiд час проведення ремонтних робiт пiд пiдлогою у одноповерховому житловому будинку, що не експлуатується.

Група пiротехнiчних робiт виявлений боєприпас вилучили та знищили у спецiально вiдведеному мiсцi. Його iдентифiкували як протитанкову мiну ТМ-44.

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